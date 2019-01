Selena Gomez torna a la música amb una cançó sobre l'ansietat

Selena Gomez està reprenent a poc a poc la seva vida. Després de la llarga aturada professional que va protagonitzar en l'últim trimestre del 2018, la cantant ha tornat a l'actualitat musical de la mà de la seva bona amiga, Julia Michaels.

La cantant ha llançat el seu nou tema Anxiety en què participa Gomez. Una cançó que pretén llançar un missatge clar al món com explica la pròpia Selena en el seu perfil d'Instagram: "Julia, tu has format part de la meva vida. M'has parlat del coratge quan tenia dubtes. Aquesta cançó està molt a prop del meu cor perquè jo he experimentat l'ansietat, i sé que molts amics també. Mai estaràs sol si et sents així. Aquest és el missatge que es necessita, i desitjo, de veritat, que us agradi ".

Un missatge que arriba onze dies després de la reaparició de Selena Gomez a Instagram. I és que des que va ingressar en un centre per recuperar-se dels seus problemes psicològics, poc o res se sabia de l'estrella nord-americana. Una llarga espera per als seus seguidors que va acabar amb un bonic missatge publicat el passat 11 de gener: "Creieu-me, no ha estat fàcil, però estic orgullosa de la persona en que m'he convertit". A continuació pots escoltar el tema de Julia Michaels costat de Selena Gomez, Anxiety.