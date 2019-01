Il·lumina les teves nits amb el coixí de peluix amb leds que t´ofereix Regió7

Regió7 posa a disposició dels seus lectors i subscriptors un coixí de peluix amb leds, que farà les delícies dels infants i també dels més grans per decorar qualsevol estança de la llar.

El coixí de peluix amb leds que canvien de color suaument amb una combinació de set tons que fa que aquest peluix sigui d'allò més entranyable. El seu color blanc canviarà només pitjant un botó.

Regió7 ofereix dos models diferents, un en forma d'estrella somrient i l'altre en forma de cor amb el missatge «Love» brodat de color rosa. El coixí de l'estrella fa 29x28x13 cm aproximadament i el del cor 35x35x12 cm, i tenen un tacte molt suau.

El coixí de peluix amb leds pot servir de llum de nit, i així els nens tenen un punt il·luminat a l'habitació. També serveix per decorar qualsevol dormitori d'adolescents, el sofà del saló, ja que dona un toc de romanticisme.

A més, no cal patir per la seguretat, ja que utilitza llums led que no cremen ni emeten escalfor. A més, el circuit electrònic és dins del coixí, per la qual cosa mai està en contacte amb l'infant. El coixí funciona amb tres piles AA, no incloses, i es pot rentar en sec.

El preu del coixí de peluix amb leds per als lectors de Regió7 és de 16,90 euros i per als subscriptors de 14,90 euros.

Es poden trobar a les oficines del diari a Manresa, al carrer de Sant Antoni Maria Claret 32, de Manresa, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Per a més informació poden trucar al 938772233.