Britney Spears ingressa en una clínica mental

La cantant nord-americana Britney Spears està ingressada en una clínica de salut mental per l'angoixa que li ha provocat la malaltia del seu pare, segons va revelar aquest dimecres el mitjà especialitzat en famosos TMZ.



Spears, de 37 anys, va ingressar a la clínica la setmana passada i està previst que s'hi estigui ingressada durant un mes, segons les fonts consultades per TMZ, que van indicar que l'estat de la cantant "és seriós i no millora".





L'origen de la seva angoixa està en els problemes de salut del seu pare, Jamie Spears, que ha estat sotmès a dues operacions per solucionar complicacions en l'intestí i el còlon.La cantant va compartir avui una imatge a la xarxa social Instagram amb el text "Enamora't de tenir cura de la teva ment, cos i esperit".Acompanyat a la imatge, Spears va comentar: "Tots necessitem prendre'ns temps per una mica de 'temps per a mi'".Els problemes de salut del seu pare ja van provocar que al gener la cantant suspengués de manera "indefinida" totes les actuacions.Spears tenia previst començar al febrer el seu segon espectacle permanent a Las Vegas, "Britney: Domination", que estava programat fins a l'agost i amb el qual segons People, s'anava a embutxacar mig milió de dòlars per actuació."Vaig a dedicar la meva atenció i energia a tenir cura de la meva família. Tenim una relació molt especial i vull estar amb la meva família en aquests moments de la mateixa manera que ells han estat amb mi sempre", va dir Spears, que va revelar que el seu pare "va estar a punt de morir ".El pare de Spears va tenir un important paper en els moments més durs de la vida de la cantant assumint la seva tutela quan el 2008 va ser ingressada en un psiquiàtric i va perdre la custòdia dels seus fills.