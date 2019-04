Sor Lucía Caram explica la veritat sobre l'accident de trànsit del pare de Messi

Sor Lucía Caram ha publicat un vídeo a les xarxes socials per denunciar unes notícies suposadament falses sobre un accident de trànsit que va patir el pare de Leo Messi, Jorge Messi.



Segons explica la popular monja, establerta a Manresa fa anys, alguns mitjans de comunicació han publicat que l'argentí va patir un accident per conduir d'una forma imprudent i sota els efectes de l'alcohol.



Sor Lucía diu al vídeo que això és fals, i que Jorge Messi conduïa el seu vehicle a una velocitat normal i en bones condicions. La monja explica que van ser uns motoristes "sense casc" i a alta velocitat que van xocar amb el vehicle del pare de l'estrella del Barça, i que com a resultat simplement van patir algunes ferides "lleus".





La verdad del accidente de Jorge Messi y que algunos medios vendieron de forma perversa y con mentiras. Que tengáis un buen domingo y recordad que hay que contrastar y no tragarnos tantos sapos @FCBarcelona_es @fundacionmessi pic.twitter.com/5BrYgaNoIL — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 7 d'abril de 2019