Atropellen el seleccionador d'Argentina a Mallorca mentre anava amb bici

Lionel Scaloni, seleccionador argentí i exjugador del Deportivo de la Coruña i el Mallorca, ha estat atropellat aquest dimarts a Mallorca per un cotxe quan anava en bicicleta. Pel que sembla, el conductor feia marxa enrere i no s'ha adonat de la seva presència. El tècnic 'albiceleste' ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases.





Muchísimas gracias por los mensajes recibidos,un par de puntos y a casa! Gracias a todos ?? pic.twitter.com/LMJ3jfa6Zp — Lionel Scaloni (@lioscaloni) 9 d'abril de 2019

L'accident de trànsit ha passat cap a les deu del matí a Portals. En concret, als voltants del col·legi Àgora, al costat de la rotonda d'accés. Scaloni, de 40 anys, anava en bicicleta per l'aparcament del centre escolar. Pel que sembla,. El tècnic argentí s'ha colpejat fortament la cara contra el terra.Efectius de la Policia Local de Calvià s'han mobilitzat amb rapidesa per esbrinar com s'havia produït el sinistre. Així mateix, les assistències sanitàries s'han desplaçat a bord d'una UVI mòbil privada, activada a través de l'Ib-salut.. A continuació, el tècnic argentí ha estat traslladat fins a l'hospital Son Espases, on ha quedat ingressat. El seu estat ha estat valorat entre lleu i moderat i