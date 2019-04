El polèmic tuit de Sor Lucía Caram mentre es cremava la catedral de Notre-Dame

Sor Lucía Caram no sol deixar ningú indiferent. La popular monja establerta a Manresa va compartir dilluns una reflexió a Twitter mentre cremava la catedral de Notre-Dame, una tragèdia que va comparar amb la de les persones que moren ofegades intentant creuar el Mediterrani i que, segons el seu parer, no té el tractament informatiu adequat.





Gran pérdida el templo de #NotreDame arde en llamas

Gran pérdida y no hablamos de las piedras vivas del templo de la humanidad: personas que mueren ahogadas en nuestros mares y eso, no es catástrofe,ni ocupa informativos ni titulares, y #TambiénEstáPasando

-corrijo el NotreDame- pic.twitter.com/reFrUOsIJe — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 15 de abril de 2019

El seu tuit va tenir, la majoria dels quals crítics amb la popular monja, retraient-li que no era el moment d'escriure un missatge com aquest perquè no són pèrdues que es puguin comparar.. En una altra piulada, assegurava que li semblaven molt bé les donacions per reconstruir Notre-Dame, però reclamava que la societat es mobilitzés per "resonstruir-salvar" les "pedres vives -que són les persones- del temple de la humanitat".