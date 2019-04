L'actriu i estrella adolescent Mya-Lecia Naylor mor als 16 anys

La BBC ha comunicat la mort de Mya-Lecia Naylor, de només 16 anys. L'actriu i estrella adolescent participava en la sèrie 'Almost Never' de la cadena. També s'havia fet molt popular gràcies al seu canal de YouTube.

Les causes de la seva mort no s'han fet públiques i els seus representants s'han limitat a dir que el passat 7 d'abril va pedre el coneixement.

"Sentim haver de dir-vos que Mya-Lecia, a qui coneixeu per 'Millie Inbetween' i 'Almost Never', tristament ha mort. Mya-Lecia era molt estimada per la família de BBC Children, i una actriu, cantant i ballarina d'enorme talent. La trobarem a faltar enormement i estem segurs que voldran unir-se a nosaltres per enviar tot el nostre amor a la seva família i amics".

La jove actriu també va ser una de les protagonistes, amb Tom Hanks, de la pel·lícula 'El Atlas de las Nubes'.