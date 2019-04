Llueix un pentinat nou cada dia amb l'estilitzador de cabells 5 en 1 de Regió7

Regió7 posa en marxa una nova promoció per als seus subscriptors i lectors. Es tracta d'un raspall estilitzador de cabells 5 en 1 que, gràcies als seus accessoris, es converteix en un raspall multifunció.

L'estilitzador de cabells permet arreglar-se el més ràpidament possible i sense haver d'utilitzar més d'un aparell. L'estilitzador de cabells 5 en 1 es convertirà en el raspall de moda gràcies als seus diferents accessoris que permeten utilitzar-lo amb múltiples funcions. Així, aquest estilitzador permet tant eixugar com allisar o arrissar els cabells, amb tres nivells de temperatura diferents. Així podrà lluir un pentinat nou cada dia! Així mateix, també té la funció de raig d'aire fred, un cable giratori de 360 graus per evitar embolics, llum indicadora i protecció tèrmica.

Aquest producte, que ara el podrà aconseguir amb aquest diari, inclou cinc accessoris: un raspall de goma d'aire ideal per aconseguir un desembolicat suau; un raspall dur d'aire adequat per aconseguir desembullar els cabells més àgilment; un raspall rodó modelador per poder allisar els cabells o fer-los ones; un difusor realçador de volum per esponjar els cabells i realçar els cabells arrissats; i una pinça arrissadora de marcat perfecta per fer rínxols o tirabuixons.

Els lectors del diari Regió7 poden adquirir el conjunt de l'estilitzador de cabells 5 en 1 al preu de 21,90 euros. Es pot comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.