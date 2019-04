Bebe diu que les dones "perden molt temps" amb el feminisme i anant de "víctimes"

La cantant Bebe ha assegurat, aquest dijous, que les dones "perden molt de temps" amb la lluita feminista, unes reivindicacions que, al seu parer, els estan "devorant l'energia" i que els impedeix "seguir avançant" en les seves vides i carreres professionals.

L'artista ha participat en una taula rodona que, sota el nom de 'Música amb veu de dona', buscava analitzar la situació de les dones en la indústria musical. Al costat de Bebe, hi havia les promotores Isabel Sánchez i Marcela Sanmartín, i la tècnica de so i cantant del grup 'Les chillers', Rocío Sáinz. Ha moderat la jornada la periodista de Radio 3 Virginia Díaz.

Durant les seves intervencions en el debat, la cantant de 'Malo' ha assegurat que ella ha estat educada en la igualtat i que lluita per ella, però, al mateix temps, ha precisat que ella ni és "ni masclista, ni feminista". Bebe ha explicat que les seves reticències cap al concepte es deuen al fet que hi ha en l'actualitat un feminisme que "s'enfronta" i que és molt radical.

A més, ha assegurat que la dona s'està posant "tota l'estona com a víctima", quan les espanyoles "són afortunades, només per haver nascut en aquest costat del món". Segons la seva opinió, els moviments feministes no s'haurien de donar "tanta importància" i ha indicat que la lluita per la igualtat "devora l'energia" i "impedeix seguir" a les dones per "avançar". "Perdem molt temps", ha indicat.



Poques dones en llocs tècnics

La cantant ha explicat que, tot i que sí ha detectat algun comportament masclista en la seva carrera, mai li ha donat importància perquè, "no comprèn" com algú pot pensar així. En aquest context, ha confessat que no s'ha preguntat per què en la indústria de la música hi ha més homes que dones, en concret, un percentatge de 80% / 20%, segons les dades recollides per Dones de la Indústria de la Música ( MIM).

A aquesta associació pertany Sáinz, que ha apuntat que aquesta bretxa de gènere en el món de la música es deu a l'educació i als referents que els joves tenen durant el seu creixement. Com en la resta dels àmbits, ha explicat la cantant de 'Les chillers', a homes i dones se'ls ha animat a dirigir-se cap diferents vies. Així, ha apuntat, gariebé no hi ha dones en els llocs tècnics i de representació.

"Hi ha homes i grups musicals d'homes que no volen girar amb dones", ha denunciat, narrant una experiència pròpia. De la mateixa manera, vincula l'escàs nombre de grups musicals de dones perquè es tracta d'una professió sacrificada que no és compatible amb els rols habituals que se'ls assigna, com les cures.



Normalitzar el feminisme

Tant Sáinz com Sanmartín han recriminat a Bebe que estigui "culpabilitzant", amb les seves declaracions, a la dona de la situació actual. "Has de reconèixer que hi ha un problema", han apuntat, assenyalant les xifres.

Durant el debat, organitzat per 'StubHub Espanya', també s'ha parlat de l'augment de dones en els cartells dels festivals, tot i que han reconegut que no és suficient. En aquest cas, Sanmartín ha fet fora un cop de mà als organitzadors, indicant que la seva missió és intentar vendre com més entrades millor. En aquest sentit, ha apel·lat a l'educació del públic i que cal conscienciar-lo sobre com escoltar música.

"Es tracta que el dia de demà no estiguem parlant de contingents, sinó que es contracta a artistes perquè són bons", ha indicat Sáinz, que també ha assegurat que està "cansada" d'haver de parlar sempre de "feminisme en la música" i de "liderar" la lluita. "Mai es convida nois a aquests debats", ha apuntat, reclamant la presència d'artistes masculins que col·laborin en defensar la igualtat.

Sanmartín, per la seva banda, ha reclamat que es "normalitzi" el feminisme, i que deixi de ser notícia "el nombre de dones que actua en un festival".