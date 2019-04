Regió7 ofereix una col·lecció de cinc mocadors de la marca Misako

El dissabte 4 de maig Regió7 oferirà als seus lectors el primer d'una col·lecció de cinc mocadors de la marca Misako juntament amb el diari. Es tracta de cinc mocadors estampats i acabats en seda mat que formen part del catàleg de la prestigiosa marca. El lliurament d'aquests mocadors començarà el dissabte 4 de maig, amb un mocador estampat amb rodonetes. El preu de cadascun d'ells serà de 5,95 euros, més el diari.

Els mocadors ja no només es porten al coll, sinó que es poden reinventar lligant els cabells, com a cinturó o, fins i tot, nuant la bossa o qualsevol altre complement per donar un toc d'estil.

Els colors vius i pastel, els estampats atractius i molt actuals, protagonitzen la nova col·lecció que presenta Regió7. El segon lliurament, que serà el dissabte 11 de maig, es correspon a un mocador amb estampat de papallones. El tercer, que sortirà el dissabte 18 de maig, tindrà un estampat de flors. L'últim dissabte del mes de maig vindrà acompanyat del quart lliurament de la col·lecció amb un mocador estampat amb pètals, mentre que l'última mostra de la sèrie es cor-respon a un mocador de ratlles, que sortirà a la venda el pròxim 1 de juny.

La col·lecció consta de cinc mocadors cent per cent polièster, amb unes mesures de 53x53 cm i amb acabat de seda.