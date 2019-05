Adéu a Peter Mayhew, l'emblemàtic Chewbacca

Amb la mort Peter Mayhew els fans de 'Star Wars' diuen adéu a un altre trosset d'història de la saga més popular de la història del cinema. L'actor, que va morir als 74 anys, va donar vida a Chewbacca, el fidel amic de Han Solo, i va ser un dels personatges més estimats de tot l'univers creat per George Lucas.

Mayhew va ser l'encarregat de donar vida a aquest personatge en les tres primeres entregues de la franquícia i va tornar a posar-se el vestit del Wookiee a El despertar de la Força, a la primera aparició del seu doble de cos, l'actor i jugador de bàsquet Joonas Suotamo. Aquest va substituir a Mayhew a partir de Els últims jedi, i va encarnar el guerrer wookie en el spin-off Han Solo: Una història de Star Wars.

Tot i la importància del personatge que Mayhew va interpretar en la saga, Chewie és, per a molts, un desconegut. A més de ser un gran pilot i tenir unes excepcionals habilitats per reparar naus, Chewbacca amaga altres secrets que potser desconeixies:



Inspirat en el gos de George Lucas



Per crear Chewbacca George Lucas es va inspirar en el seu gos. Segons el director, el gos sempre s'asseia al seu cotxe com un copilot i la gent el confonia amb una persona. Un altre dels personatges de Lucas, Indiana Jones, li deu el seu nom a la mascota del cineasta.



Nom d'origen rus



Sembla que el Wookiee li deu molt als gossos, i no només a la mascota de George Lucas. El nom de l'inseparable amic de Han Solo té origen rus. Chewbacca deriva de la paraula russa 'Sobaka' que significa gos.



La seva edat



L'edat de l'espècie Wookiee és molt diferent a la dels humans. En l'Episodi IV de Star Wars, una nova esperança, Chewei tenia 200 anys.



El vestit de Chewie



Per a la trilogia original (i l'especial televisiu de Star Wars) el vestit en el qual es va enfundar Peter Mayhew estava fet de pèl real que es va cosir sobre una base de mohair. En la seva següent aparició en l'Episodi III, el vestit va ser millorat i comptava amb un sistema de refrigeració perquè Mayhew no patís cops de calor.



La seva veu



L'encarregat de crear "la veu" de Chewbacca va ser Ben Burtt, que com a base va gravar a un ós negre anomenat Tarik del zoo de San José a Califòrnia. Després es van afegir els sons d'una morsa, un lleó i un teixó. El resultat és la llengua 'shyriiwook' que Han Solo sembla entendre molt bé.



Medalla al valor



Molts fans es van indignar perquè Chewbacca no va rebre la medalla al valor que sí se li va atorgar a Luke Skywalker i a Han Solo en Una nova Esperança. MTV va decidir que Chewei era mereixedor d'un premi i en 1997 durant la gala dels MTV Movie Awards, li van atorgar el Premi a tota la seva carrera que va recollir Mayhew de les mans de la Princesa Leia (Carrie Fisher). El seu discurs d'agraïment que va durar 16 segons va ser, com no podia ser d'una altra manera, en l'idioma dels Wookiees.



La família de Chewie



En l'especial televisiu de Star Wars, vam descobrir que Chewie era un pare de família. La seva dona es deia Mallatobuck i el seu fill Lumpawaroo. També vam conèixer al seu pare Attichitcuk. En l'especial Chewie visita el seu planeta Kashyyyk acompanyat d'Han per celebrar el Dia de la Vida, una festivitat wookiee.