Eurovisió 2019: La promesa de Miki si guanya

Miki, cantant d''Operación Triunfo', ja està preparant la seva actuació per a Eurovisió i està com boig per posar veu a la cançó que representa a Espanya. Tant és així, que confessa que ha somiat moltes vegades amb aquest moment: "He somiat amb escoltar 'twelve points Spain'". L'exconcursant d''Operación Triunfo' assegura que li hagués encantat endur-se a tots els seus companys d'edició al gran esdeveniment, però entén que no pot fer-ho i per això manté contacte diari amb la gran majoria.

"Em tatuaré una bena si guanyo" ha comentat Miki, que reflecteix una gran alegria i motivació en aquests moments. Pel que fa a la relació que té amb els seus companys d'edició, només té bones paraules: "Parlo amb ells i elles cada dia, però no crec que vinguin... És un viatge molt car", per això entén que sigui inviable que tots es puguin permetre el viatge, a més dels projectes que tenen tots que no poden deixar de banda.

Una de les coses que ha volgut aclarir és l'altercat que ha tingut sobre les amenaces que ha rebut per les xarxes socials: "A la fama hi ha coses bones i dolentes, segueixo fent el mateix de sempre. Les amenaces és el mateix de sempre , hi ha vegades que cansa, n'hi va haver una que sí que em va fer mal, em va agafar aquell dia en calent i ho vaig compartir ".

Pel que fa al gran esdeveniment d'Eurovisió, revela com serà la posada en escena de l'actuació i no dubta a fer broma: "Gran, ple de colors i non stop. Ja veuràs el que s'imagina la gent, jo amb una bengala movent-me per aquí". Ha volgut mullar-se i confessar quins poden ser els seus grans rivals en la competició europea: "Països Baixos, Itàlia i Suècia són de les millors". A més, ha mostrat la seva despreocupació pel conflicte que existeix entre Israel i Palestina: "No, anem fer música i ja està".

S'enorgulleix del seu equip i del treball que han realitzat i que segueixen duent a terme per preparar el concurs: "Han estat molt intensos, hem assajat molt i hem viatjat molt, el que ens agrada és cantar i viure de la música". A més, ha confessat que ha pogut tenir contacte amb antics representants d'Espanya a Eurovisió per orientar-se en el bon camí: "He parlat amb Alfred, Massiel i Salomé".