Regió7 ofereix una graella elèctrica, una planxa i una sandvitxera, tot en un

Regió7 posa en marxa una nova promoció. Es tracta de la possibilitat d'adquirir l'Easy Grill, una graella elèctrica de triple funció: Panini Maker, planxa de rostir i sandvitxera. Aquest dispositiu disposa d'un sistema de planxes flotants que s'adapta al gruix de l'aliment i per tant s'adapta a sandvitxs, entrepans, tortitas o filets, per exemple.

El dispositiu té plaques antiadherents que en faciliten la neteja. Disposa d'una obertura de 180 graus i incorpora un sistema de frontisses flotants. També porta una safata de degoteig per recollir l'excés d'oli i té un mànec anticremades. La peça fa 27,8 x 34 centímetres i és molt fàcil de transportar per un viatge o en els trasllats. A més, incorpora un compartiment per guardar el cable i es pot guardar dreta en un mínim espai.

L'Easy Grill és d'allò més versàtil gràcies a la seva obertura de 180 graus i les seves tres posicions, que permeten utilitzar-la com a grill de pressió i com a planxa.

Els lectors del diari de Regió7 poden adquirir l'Easy Grill al preu de 29,95 euros, i els subscriptors ho poden fer per 27,95 euros. Es pot comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.