Scarlett Johansson es casa per tercer cop

Scarlett Johansson ha decidit passar una altra vegada per l'altar, i en aquesta ocasió serà la tercera. D'aquesta manera, l'actriu passa al següent nivell en el seu compromís amb l'humorista Colin Jost, tal com ha informat el seu publicista a l'agència AP. Després de dos anys de relació amb l'actor, guionista i còmic de l'emblemàtic programa nord-americà Saturday Night Live, la parella ha decidit anar una mica més enllà en la seva relació.

Així, l'estrella de Vengadores: Endgame ha passat pàgina definitivament dels seus altres matrimonis fallits, amb l'actor Ryan Reynolds el 2008 i amb el periodista Romain Dauriac el 2014, amb qui va tenir una filla.

Al contrari que l'actriu, per Jost aquest serà el seu primer matrimoni. Però els que el coneixen asseguren que està més que preparat per fer el pas. Un fet que crida l'atenció són les declaracions de la intèrpret fa anys posant en dubte la monogàmia com una cosa natural, perquè ja és la tercera vegada que es casa.

En qualsevol cas, esperem que aquesta vegada sigui la definitiva i que l'estrella de Hollywood trobi en Colin Jost la seva mitja taronja.