TESTIMONI | «Unes pròtesis de qualitat», el desig d'una jove sense cames

La de Samara Arroyo és una història de superació es miri per on es miri. Amb tan sols cinc anys, una meningitis va fer que perdés les dues cames, un braç i part dels dits de l'altre, cosa que ha marcat la seva trajectòria vital, i això que aquesta jove estudiant de Màlaga, 'influencer' i 'youtuber' s'ha a lluitar pel que creu amb seguretat que és just.

Després de 14 anys rebent les pròtesis per a les seves cames de la Seguretat Social, Arroyo va decidir fa tan sols un mes iniciar una recollida de signatures a Change.org per demanar que les persones amputades "rebin unes pròtesis de qualitat". Perquè la seva vida està més que limitada pel fet que "no tenen moviment i estan rígides".

"Són pròtesis molt pesades que només cobreixen les necessitats bàsiques com caminar i que fan que el monyó es cansi i hagi de parar cada poc temps per poder continuar amb la meva vida", sentencia la malaguenya, que estudia un Grau Superior d'Administració i Finances i viu en un pis compartit amb altres noies. "Quan surto a caminar només aguanto una hora, el meu somni és poder posar-me talons", afegeix. Uns talons que podrà calçar no gaire tard, ja que una visita al programa 'Viva la vida' de Telecinco ha fet que una ortopèdia madrilenya s'hi fixi. "He aconseguit el que volia per a mi, però vaig iniciar la recollida de signatures per poder ajudar els altres".