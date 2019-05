Una col·lecció de bosses de diferents estils a Regió7

Regió7 li ofereix una col·lecció de bosses exclusiva de la firma de moda Roberto Torretta. El prestigiós dissenyador de moda, d'origen argentí, presenta aquesta sèrie de 6 models diferents, uns complements delicats i de fermes línies concebuts per a dones amb estil.

Gràcies a aquesta mitja dotzena de bosses, disposarà d'un disseny diferent per a cada ocasió, des del model més esportiu o per anar d'escapada de cap de setmana, com el Sport, fins al model ideal per a aquelles cites en les quals no requereixi portar damunt res més que el necessari, amb el model Cartera.

També trobarà altres opcions com el model Creuat, una bossa de grandària mitjana però de gran capacitat que podrà portar penjat o creuat com a bandolera segons les seves necessitats o gustos, i el model Bandolera, ideal per a tots els dies, que amb la seva pràctica i llarga corretja fa que es pugui portar tant a l'espatlla com creuat.

La bossa Multiús es pot fer servir per guardar-hi la tauleta, o també de necesser. Té un estampat ideal tant per a home com per a dona.

El primer model, Tote, és una bossa gran però amb nanses curtes perfecta per anar a treballar o per anar a comprar, per això es coneix com a shopping. Aquest model es lliurarà el dissabte 8 de juny.

Els lectors podran adquirir les bosses per 8,95 euros cada unitat, més el diari, al quiosc habitual o a les oficines del diari a Manresa.