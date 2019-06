Mor Chicho Ibáñez Serrador, pioner de la televisió, als 83 anys

Narciso 'Chicho' Ibáñez Serrador, cineasta i realitzador de televisió, ha mort aquest divendres 7 de juny als 83 anys d'edat, segons ha informat RTVE. El creador televisiu i cineasta havia estat ingressat d'urgència aquest divendres.

Al gener d'aquest mateix any, 'Chicho' Ibáñez Serrador va rebre el Goya d'Honor encara que no va poder assistir a la gala de Sevilla, i fa tot just uns dies, el 4 de juny, la Filmoteca de Barcelona li retia homenatge en un acte al qual tampoc va poder acudir pel seu delicat estat de salut; i durant el qual es va projectar la pel·lícula '¿Quién puede matar a un niño?'.

Nascut a Montevideo (Uruguai), el 1935, 'Chicho' era fill de l'actor i director teatral Narciso Ibáñez Menta i de l'actriu Pepita Serrador. Sent molt jove es va iniciar en el món de l'espectacle en els anys cinquanta, treballant a Espanya com a actor en la companyia de teatre de la seva mare.

Després va tornar a Argentina on va iniciar una fructífera col·laboració amb el seu pare en teatre, ràdio i televisió. Va tornar a Espanya el 1963 per incorporar-se a Televisió Espanyola, a la qual va estar lligat durant gairebé tota la seva trajectòria professional.

En cinema, destaquen dos títols de cinema fantàstic espanyol: 'La residencia' (1969) i '¿Quién puede matar a un niño?' (1976). 'Chico' Ibáñez Serrador també va modernitzar la televisió gràcies a sèries i programes com 'Historias para no dormir', 'Historia de la frivolidad' o el concurs 'Un, dos, tres... responda otra vez'.