Madonna se salta la censura d'Instagram i publica un mugró

Madonna es troba en plena promoció del seu nou disc. 'Madame X' és l'últim treball de la diva i no ha triat millor manera de promocionar-se que fer servir les xarxes socials d'una manera cridanera.



El que ha cridat l'atenció d'aquest llançament ha estat la imatge escollida per Madonna. L'artista ha publicat una fotografia de dos pits femenins, en els quals es veu clarament un mugró travessat per una rosa.



D'aquesta manera, Madonna ha aconseguit eludir la censura d'Instagram a l'hora de publicar certes parts del cos humà. L'estricte control de la xarxa social amb aquest tipus de publicacions és de sobres conegut i són molts els usuaris que intenten sortejar-lo amb les seves instantànies.



Ara ha estat Madonna qui ho ha aconseguit i la seva publicació està sent d'allò més aplaudida.