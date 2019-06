Álvaro Mel i Raquel Reitx anuncien la seva ruptura

Després d'un cap de setmana marcat per la boda de Sergio Ramos i Pilar Rubio, arriba un dilluns on una ruptura ha estat la protagonista, la dels influencers Álvaro Mel i Raquel Yañez, més coneguda a les xarxes socials com Raquel Reitx.

La parella ha decidit posar punt i final a la seva relació i Raquel ha volgut explicar-ho al món amb aquest missatge: "Pensava que no arribaria aquest moment però no em queda altre remei donades les circumstàncies. L'Álvaro i jo no estem junts. Es va acabar fa gairebé dos mesos. Durant tot aquest temps no és que no hagi volgut donar la cara, sinó que una ruptura implica recol·locar moltes coses emocionalment i mentalments", ha escrit la model.

"Vull que sapigueu que jo estic bé, tinc la consciència tranquil·la i la seguretat d'haver fet bé les coses", afegeix la model. Però, finalment, Raquel també ha volgut remarcar que no vol rebre més preguntes ni comentaris sobre aquest tema. "He passat pàgina i m'agradaria que vosaltres també", tancant així del tot la relació amb Álvaro Mel.

Sembla ser que entre ells hi havia quelcom que no anava bé ja que tant Raquel com Álvaro es van deixar de seguir a les seves xarxes socials fa temps, tampoc s'han fet likes mútuament i no se'ls ha vist junts des de fa molt. El 27 d'abril, Raquel va donar la notícia que se n'anava a viure amb el model, però després d'això no es va saber absolutament res més del tema. Per tant, pot ser que la notícia de la ruptura no hagi enxampat per sorpresa els seguidors dels influencers.

Álvaro Mel, per la seva banda, ha volgut posar punt i final al tema amb una foto amb el títol, Stop asking, confirmant la ruptura amb la seva exnòvia Raquel d'una manera molt freda.