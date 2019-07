Beth Rodergas, sobre la seva malaltia: «És un dolor molt 'heavy'»

La cantant i actriu Beth Rodergas va pujar aquest dilluns a "Al Cotxe!" de TV3 i va conversar amb el periodista Eloi Vila sobre el seu pas per Operación Triunfo, la seva participació a Eurovisió l'any 2003 i també d'una part de la vida de la surienca de la qual poca cosa se sabia fins ara: pateix endometriosi, una malaltia que provoca "un dolor molt 'heavy'", assegura.



Rodergas va ser la gran triomfadora de la segona edició d'Operación Triunfo, però els darrers quinze anys se l'ha vist poc a la petita pantalla. Dilluns va reaparèixer per explicar que té diagnosticada endometriosi des dels 16 anys i que s'ha operat dels ovaris dues vegades per tractar-ho. "Cada mes quan tinc la regla el teixit s'ha de despendre però petis trossets es queden aferrats al cos, com ara al recte o a l'apèndix", va relatar d'una malaltia que pot provocar quistes: "És molt bèstia el dolor de regla, he arribat a desmaiar-me, a vomitar, a tirar-me per terra. És un dolor molt heavy. Provoca infertilitat".



L'endometriosi afecta una de cada deu dones i se'n parla poc. "Està bastant silenciada. Si la tinguessin els homes se sabria més", lamenta.





La cantant @bethrodergas parla d'endometriosi, una malaltia que pateix des dels 16 anys. Afecta a 1 de cada 10 dones i se'n parla molt poc. Ella intenta visibilitzar-la per trencar el silenci sobre una malaltia "que si la tinguéssin els tios se sabria més" #AlCotxeTV3 pic.twitter.com/YcVX5qZwMs — Al cotxe! TV3 (@alcotxetv3) 8 de julio de 2019

"Aquest disc el vaig fer quan va néixer la meva filla i estava feliç per haver aconseguit el que volia des de sempre: crear una família, tenir fills" @bethrodergas #AlCotxeTV3 pic.twitter.com/JB85e8qjdT — Al cotxe! TV3 (@alcotxetv3) 8 de julio de 2019

La cantant del Bages acaba de publicar un llibre de cuina a quatre mans amb la seva mare i la música continua essent la seva passió. De la trajectòria professional que va anar construint sense ser-ne gaire conscient també en va parlar amb Eloi Vila, i va recordar el seu pas per OT2 i el festival d'Eurovisió que la va convertir en un personatge perseguit pels paparazzis. "Vaig ser l'única persona de l'Estat a qui no agradava aquesta cançó. No la volia posar ni al disc, no la volia cantar als concerts i la gent me la demanava", va dir d'un tema que li va valer el vuitè lloc al concurs de música.Al programa, Rodergas també va recordar com va viure aquest esclat de popularitat i com va lluitar per redirigir la seva carrera. Actualment continua fent concerts, fa teatre, té una empresa de roba infantil i afirma que sempre intenta fer el que li ve de gust i que els darrers anys s'ha centrat molt en la creació de la seva família.