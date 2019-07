La justícia assenyala que Javier Santos és fill de Julio Iglesias

Després d'anys lluitant per defensar la seva versió, Javier Santos pot respirar tranquil després de la decisió que ha pres el titular del Jutjat de Primera Instància número 13 de València. Aquest ha sentenciat que el valencià és fill del cantant Julio Iglesias. Una sentència que arriba després de mesos d'intensa lluita en els tribunals.

La batalla de Javier Santos al costat del seu advocat, Fernando Osuna, començava fa una mica més d'un any. Una prova d'ADN obtinguda per un detectiu privat a Miami impulsava Santos a tornar a la justícia per intentar provar que ell és fill de Julio Iglesias.

Després d'un llarg procés als jutjats, el cantant rebutjava sotmetre's a cap prova genètica, cosa que ha motivat la decisió del jutge en aquest cas. Una decisió que ha afavorit a Javier Santos, com ja va avançar el seu advocat: "La negació a fer-se el test i la prova d'ADN de Miami és el que ens beneficia a nosaltres".

Ara només cal esperar per veure quin és el següent pas de Julio Iglesias. Mentre la seva família presumeix de posat estiuenc a l'«Hola!», el cantant s'enfronta a aquest revés judicial pel qual passa a tenir un fill més.