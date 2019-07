Mònica Terribas renova al capdavant d'«El matí de Catalunya Ràdio»

La periodista Mònica Terribas ha renovat una temporada més al capdavant d''El matí de Catalunya Ràdio', que arrencarà a partir del mes de setembre, tal com ha avançat l''Ara' i ha confirmat l'ACN de fonts de la direcció.

Es preveu que Terribas faci l'anunci aquest divendres per antena. Des de l'1 de juliol, el periodista Òscar Fernández s'ha posat al capdavant de l'equip d''El matí de Catalunya Ràdio' en substitució de Terribas que s'ha absentat temporalment per problemes familiars, com va informar la CCMA en un comunicat.

El periodista Albert Segura serà l'encarregat de dirigir 'El matí de Catalunya Ràdio' durant la temporada d'estiu a partir del 15 de juliol i no del 22 com s'havia anunciat en un primer moment.