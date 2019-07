Rafa Nadal guanya la batalla de l'ostentació amb el seu rellotge de 800.000 euros

El mostra a tota hora. A la sala de premsa, en els entrenaments i, sobretot, en els partits. Rafel Nadal guanya de llarg la batalla de l'ostentació amb el seu luxós rellotge valorat en 800.000 euros, dels quals només hi ha 49 peces en el mercat. El tenista de Manacor és diferent de la resta de jugadors, o la majoria. És un dels pocs que porta el rellotge mentre juga. A la resta els hi posen al final del partit, si se'n recorden, gràcies als contractes que els obliguen a lluir-los en els lliuraments de trofeus i en les rodes de premsa.

El rellotge de Nadal, RM 27-03 Tourbillon, creat per Richard Mille, és el més car del mercat, amb una diferència notable sobre la resta dels que llueixen els seus principals rivals a la pista. Així, el Rolex GMT Màster II de Roger Federer, autèntica peça de luxe fabricada en acer lleuger i carcassa d'ostra, té un preu de 12.000 euros. Però, a diferència de Nadal, el suís cobra ni més ni menys de 5,5 milions d'euros a l'any per lluir el rellotge només quan recull un trofeu o en les rodes de premsa. La relació entre la marca i el tennista es remunta al 2006. El de Novak Djokovic, vigent campió de Wimbledon, Seiko Astron GPS Solar, molt més modest, val 1.800 euros. S'adapta a la franja horària de cada país només prement un botó.

Només 20 grams

El rellotge de Nadal pesa vint grams, no té or ni pedres precioses i està confeccionat en titani i carboni. Va ser dissenyat especialment per a ell per portar-lo mentre juga i resistir la força dels seus cops de dreta. El dotze vegades guanyador de Roland Garros va dir a The Times sobre el rellotge: "No m'importa que em paguin molt i molt. Si el rellotge no em serveix per competir al més alt nivell mai el El porto perquè m'han fet una peça especial que s'adapta al meu canell. Abans treballem l'adaptació durant una llarga temporada", va afirmar.