Emily Hartridge, coneguda youtuber, mor en un accident amb patinet elèctric

La coneguda youtuber Emily Hartridge va morir divendres passat en un accident de trànsit. La influencer viatjava dalt d'un patinet elèctric i va topar contra un camió al barri londinenc de Battersea, convertint-se malauradament així en la primera víctima mortal d'un incident amb aquests nous vehicles al Regne Unit. En aquest país està prohibit que els patinets circulin per la calçada.

Hartridge, de 35 anys, tenia previst participar en una trobada per a dones sobre salut mental la tarda de dissabte, però poc abans, els seus 340.000 seguidors van rebre la notícia de la seva mort. "És terrible haver de dir això a Instagram, però sabem que molts estàveu esperant poder veure l'Emily avui i aquesta és l'única via per contactar amb tots vosaltres alhora. L'Emily va patir ahir un accident i ha mort", ha publicat la seva família al compte d'Instagram d'Hartridge.

La Policia seguint la seva política habitual no va confirmar la identitat de la víctima i va informar tant sols d'una dona morta d'uns 30 anys traspassada al mateix de l'accident.