La miss manresana Isabella Herrero explica a «Me quedo contigo» que pateix càncer

Amb llàgrimes i emocionada. Així és com la manresana Isabella Herrero, coneguda pels seus títols de bellesa sènior, va confessar aquest dijous al programa "Me quedo contigo" de Telecinco que pateix càncer.



La model va participar juntament amb la seva filla, Tània Rodríguez, en l'espai que presenta des d'anit Jesús Vázquez, en el qual diferents mares ajuden a trobar parella a les seves noies. I va ser en els instants finals quan Herrero va explicar el tràngol que està vivint des de fa ara just un any. "Ella [la seva filla] va detectar que jo no estava bé i no volia anar al metge, però gràcies a ella em va salvar la vida", va dir, per afegir "soc una malalta de càncer i no passa res; cal lluitar. Del càncer se'n surt i jo espero que m'hagi curat". El públic de "Me quedo contigo" va aplaudir la seva intervenció, que la manresana va concloure afirmant que "aquest programa m'ha donat vida".





#MeQuedoContigo Isabelle: "Gracias a mi hija este programa me ha alegrado. Hace un año ella detectó que yo no estaba bien. Estoy enferma de cáncer. No pasa nada. Hay que luchar. Del cáncer se sale. Este programa me ha dado vida". Mucha fuerza ?? https://t.co/7NZSB0uCX3 pic.twitter.com/EOXuHb6Jyt — Me quedo contigo (@mequedocontv) 25 de julio de 2019