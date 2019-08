L'actor Micky Molina atropella una nena de 9 anys quan conduïa begut a Eivissa

L'actor Micky Molina ha atropellat aquest dijous a la tarda una nena de 9 anys i ha donat positiu en el test d'alcoholèmia.

L'accident s'ha produït cap a les 14.15 hores a l'aparcament d'un restaurant. Una família (un matrimoni de 84 i 80 anys, la seva filla de 49 i la neta, de 9) aparcaven el seu cotxe amb un altre vehicle. Quan la família es disposava a sortir del seu turisme, aquest altre cotxe, un Jeep que conduïa l'actor, «s'ha posat en marxa a tota velocitat», han explicat els testimonis.

La nena, que es trobava entre els dos cotxes, ha estat colpejada pel Jeep i ha caigut a terra.

Pel que sembla, el cotxe ha fet marxa enrere ràpidament i ha sortit de la carretera, segons testimonis presencials. «Després, marxa cap a endavant una altra vegada, i llavors ha envestit el cotxe» de la família, han assegurat les mateixes fonts.

«Ha deixat empresonada la menor entre els dos vehicles», han confirmat fonts policials.

Al lloc s'han desplaçat agents de la Policia Local, així com una ambulància, que ha atès la menor i l'ha traslladat a l'hospital. La petita ha patit contusions als genolls i les cames i, encara que les hi van embenat, no té fractures. «Hi ha hagut un Àngel de la Guarda», ha assegurat la seva família.

La Policia ha realitzat a Micky Molina la prova d'alcoholèmia i, segons fonts properes, ha donat positiu en alcohol. Se li han fet dues proves, ha confirmat la policia. La segona, als deu minuts de la primera, que ha donat 0,91. En les dues ha donat una alcoholèmia «positiva, penal». L'actor, per tant, està investigat per un delicte contra la seguretat viària, tot i que no va ser detingut.

«Estava súper apurat i demanava que no avisessin la Policia», han assenyalat els testimonis. «Semblava que estava preocupat», ha dit la víctima. Fa més d'una dècada, Molina ja va ser imputat per causar danys a un automòbil després d'un accident, també a Eivissa. Aquella vegada, va acabar barallant-se amb l'altre conductor.