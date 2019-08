El rei Joan Carles, després de sortir de l'hospital: «Estic fenomenal, amb canonades noves»

El rei emèrit Joan Carles ha abandonat l'Hospital Quirónsalud Madrid de Pozuelo de Alarcón (Madrid) al voltant de les 12.30 hores d'aquest dissabte després de rebre l'alta just quan es compleix una setmana de l'operació cardíaca a la qual es va sotmetre el passat 24 d'agost.

El monarca va sortir del centre hospitalari a bord d'un vehicle que va aturar-se uns instants per poder atendre els mitjans congregats a les portes del centre.

El Rei va assegurar que estava "fenomenal" amb "canonades noves".

"Estic com si m'hagués passat un camió per damunt, però ara a toca treure el camió i cap endavant", va declarar.

Va explicar que no té dolors i va estimar que la seva recuperació total no suposaria molt temps.

També va manifestar estar "molt content" per totes les visites rebudes durant els seus dies d'hospitalització. "Sempre estic content de rebre visites", va afirmar.

Finalment, va voler agrair als mitjans de comunicació congregats a les portes de l'hospital el seu interès. "Gràcies per l'interès i per estar aquí", va declarar abans de marxar.

A partir d'ara, el monarca se sotmetrà a les "revisions periòdiques previstes per a aquest tipus d'intervencions" de les quals s'encarregaran els serveis de cirurgia cardíaca del doctor Alberto Forteza Gil i de cardiologia del doctor José Ángel Cabrera.