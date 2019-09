Jordi Cruz troba l'amor, de nou

El cuiner manresà Jordi Cruz protagonitza aquest divendres les portades de les revistes del cor. I és que el bagenc ha trobat un nou amor, la brasilera Rebecca Lima, arquitecta i cofundadora de la marca de roba Intiswin. A tots dos se'ls ha vist i fotografiat passejant junts per Madrid. D'aquesta manera, Cruz passa pàgina a la relació que va mantenir anteriorment amb Cristina Jiménez, amb qui va començar a sortir l'any 2011.

La revista Bekia narra que Lima va acompanyar el manresà fins al plató de televisió on es roda el programa 'MasterChef Celebrity', que actualment té en marxa la quarta edició, amb Cruz novament com a presentador estrella. Després, la parella va sopar en un restaurant amb estrella Michelín, l'A'Barra, on van arribar agafats de la mà.