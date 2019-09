Miki i la manresana Sara Roy, la parella de moda?

Les xarxes socials en van plenes: Miki Núñez, el cantant de Terrassa que va representar Espanya a Eurovisió després de passar per 'OT' té nova parella, la també cantant manresana Sara Roy ('Factor X'). Cap dels dos ho ha confirmat, però han deixat algunes pistes que així ho deixa entreveure i se'ls ha vist junts per la capital del Bages.





Shippo demasiado a Miki y Sara Roy???????????????????? — Clàudia?????????? (@CPueyoo) August 27, 2019

Sara Roy diciendo que puede ser que haga cosas con Miki.... se viene colaboración!! pic.twitter.com/Y7cuK2Pfa1 — alba ???? (@mikiotfans) July 14, 2019

ESTÁ CON SARA ROY DIOSA DE LA MÚSICA MIKI TESTIMO https://t.co/reysAqXhl2 — David Coll (@davidcoll_6) August 26, 2019

Roy i Núñez, que el dia 13 de setembre treu a la venda el seu primer disc en solitari, 'Amuza' , ja fa temps que es coneixen. La manresana va explicar en una entrevista el juliol passat que tots dos se seguien des d'abans que l'egarenc participés a 'Operación Triunfo' i que,"Ara fem cosetes", va revelar.Des d'aleshores, els dos músics -que es porten un any de diferència, ell és del 1996 i ella, del 1997- han compartit als seus comptes d'Instagram diferentsI el mateix Miki ha dedicat unes paraules a la capital del Bages: "Estic descobrint pobles i ciutats de Catalunya. He descobert Manresa i és preciós!!".Aquest dissabte,i són molts els qui es pregunten si Miki serà entre el públic o si fins i tot pujarà a l'escenari. En poques hores se sabrà la resposta. Deixant de banda si són parella o no, el què és innegable és que dalt de l'escenari fan una parella explosiva.