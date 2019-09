El desorbitat sou dels concursants de GH Vip 7

Aquest dimecres s'ha estrenat la setena edició de 'GH VIP'. La casa de Guadalix ja acull a tota una sèrie de rostres coneguts, disposats a conviure davant les cambres durant els pròxims mesos.



El «Gran Hermano» dels famosos és tot un reclam per a col·laboradors de televisió, models, actors i, fins i tot, noms relacionats amb la política. En la present edició personatges tan dispars com Dinio García, Irene Junquera o Hugo Castejón prometen donar-li espurna al reality.



Antonio David Flores

Mila Ximénez

Anabel Pantoja

Alba Carrillo

El Cejas

Hugo Castejón

Dinio García

L'ex marit de Rocío Carrasco, ha estat un habitual dels platons de televisió, i en posar-li sobre la taula la temptadora oferta per a participar en 'GH VIP 7' no ha pogut resistir-se. L'ex guàrdia civildurant la seva estada en el reality.La col·laboradora de 'Sálvame' ja sap el que és participar en un reality perquè va estar en 'Supervivents 2016'. En aquesta ocasió, l'ofertali ha fet decidir-se.La neboda d'Isabel Pantoja és una habitual dels platós de televisió. A més de ser tertuliana fixa de 'Salva'm', Anabel ha estat la defensora de la seva tia durant l'estada d'aquesta en 'Supervivents'. Ara arriba el seu torn i el seu catxéLa model i també col·laboradora de televisió repeteix experiència en un reality, després del seu pas per 'Supervivents'. Carrillo, exparella de Fonsi Nieto i Feliciano López, arriba disposat a tot iAquest jove youtuber fa el salt a la televisió i el fa amb la seva sorprenent participació en 'GH VIP'. Aquesta decisió és d'allò més rendible ja que liL'ex parella de Marta Sánchez i Miriam Saavedra, també ex assessor política del PP de Madrid, se suma a la moda dels realities iEl que va ser parella de Marujita Díaz torna a la televisió per a participar en 'GH VIP'. El cubà