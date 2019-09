L'actriu catalana Anna Allen reapareix en una catifa vermella després de quatre anys amagada

Anna Allen ha deixat enrere la seva pitjor etapa per tornar a l'escena pública. L'actriu ha reaparegut a la catifa vermella del sopar de nominats de Los40 Music Awards 2019. Després de la seva aparició estel·lar en la sèrie Paquita Salas, la catalana es va sumar a una nit on no va faltar el glamour i la bona música.

Molt somrient, Allen va atendre els fotògrafs que esperaven la seva arribava al Florida Park del Parque del Retiro madrileny. Aquest pas és molt important per a l'actriu doncs acaba, d'una vegada per totes, amb la seva reclusió de quatre anys.

Un període de temps complicat que va començar el 2015 quan Anna Allen es va convertir en notícia pel seu currículum. L'actriu i el seu representant havien utilitzat Photoshop per inventar la seva participació en la sèrie The Big Bang Theory i la seva presència als Oscars.

Després desaparèixer completament, els Javis van recuperar la seva figura en l'última temporada de Paquita Sales. Un fitxatge d'allò més emocionant on la pròpia Anna parlava a càmera de la seva situació. Ara, passada la tempesta, la jove actriu reprèn la seva carrera amb més força que mai.