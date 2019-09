Manuel Valls i Susana Gallardo es casen en una espectacular finca a Menorca

El regidor de l'Ajuntament de Barcelona Manuel Valls i l'hereva dels laboratoris Almirall, Susana Gallardo, s'han casat aquest cap de setmana a Menorca.

El convit del casament s'ha celebrat a l'espectacular finca propietat de Gallardo ubicada a Binidalí, a Maó. Ahir a la nit, tots dos van rebre el centenar de convidats a la celebració amb un còctel als Cellers Binifadet, situades en una zona rural del terme municipal de Sant Lluís i envoltades de vinyes.

Els assistents, entre els quals hi ha l'escriptor Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler i importants empresaris, com el propietari de Naturhouse, Felix Revuelta, i el president del Grup Planeta i Atresmedia, José Creuheras, han accedit al recinte a través d'una entrada privada.

Els diferents convidats han arribat en vehicles particulars, de lloguer, minibusos i fins i tot en taxi.

Des d'un punt de l'exterior s'ha pogut observar les carpes que s'han instal·lat per celebrar la festa nupcial. Diferents empreses locals han acudit durant el matí a la finca per ultimar els preparatius.

Per a Valls, aquest serà el tercer matrimoni. Va estar casat amb la mestra francesa Nathalie Soulié (mare dels seus quatre fills) i amb la violinista també francesa Anne Gravoin. Gallardo, de 54 anys, es va divorciar fa dos anys d'Albert Palatchi, ex propietari de Pronovias i pare dels seus tres fills. Valls i Gallardo van iniciar la seva relació fa poc més d'un any.