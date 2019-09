La barcelonina Nathalie Ortega representarà Espanya en el «Miss Universe 2019»

Nathalie Ortega ha estat coronada 'Miss Universe Spain 2019' aquest dimecres a la nit en una gala celebrada al Teatre Kapital de Madrid, la barcelonina s'ha convertint així en la representant d'Espanya per a la gal·la Miss Universe 2019.

Nathalie Ortega es va imposar a 17 participants, que representen a la dona del segle XXI, d'una forma global i inclusiva, mostrant els seus valors i les virtuts que complementen conjuntament a la bellesa, com la personalitat o el talent.

Aquesta barcelonina de pare espanyol i mare noruega, Nathalie Ortega, es dedica de manera professional al modelatge, parla fluid l'espanyol, anglès, noruec, i està estudiant italià. Vol orientar la seva carrera acadèmica a la docència i, davant la pregunta dels jutges de com intentaria canviar el món des del seu recent títol de Miss Universe Spain 2019, va fer una crida per a la unió de totes les persones en defensa d'una societat on la pau, l'amor i la justícia siguin els principals valors. I va expressar que utilitzarà l'altaveu que li dóna aquest títol per a acostar el missatge a tots els racons d'Espanya i del món.

Les 18 dones van desfilar davant el jurat a la passarel·la del Teatre Kapital en tres passades, el primer en el qual es presentaven al jurat i als assistents, el segon en vestit de bany, i el tercer responent a les preguntes del jurat, lluint en aquesta ocasió espectaculars vestits de nit.

El títol va ser lliurat per la sevillana Ángela Ponce, vencedora de la passada edició, i la primera model transgènere en competir aquest any,que es va emocionar al costat de la seva successora recordant la seva participació ala final del mundial.