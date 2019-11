El petó de Jordi Cruz i Tamara Falcó a la final de «Masterchef Celebrity»

La complicitat mostrada pel cuiner manresà Jordi Cruz i Tamara Falcó durant tots els episodis de la quarta edició de "Masterchef Celebrity" ha donat peu a molts comentaris i rumors. Una relació que va esclatar en forma de petó entre ambdós en el programa final emès anit i en el qual la filla d'Isabel Preysler es va coronar campiona. Però tot va quedar en això, un simple petó, segons les revistes del cor.





Además, aunque hemos tenido que esperar hasta la final... ¡'habemus' beso entre Tamara Falcó y Jordi Cruz!



▶ https://t.co/dNuhp2A2AK pic.twitter.com/2Tnfehgzr5 — TVE (@tve_tve) November 28, 2019

La besada entre Falcó i Cruzbuscat per ella en plena celebració després de rebre el premi i va deixar amb la boca oberta no només el propi Jordi si no també a la resta de participants que els rodejava. Es tractava, de tota manera, d'un programa gravat ja fa temps i, segons la pròpia dissenyadora i influencer de moda, des que es les càmeres van deixar de filmaramb el cuiner més famós de Manresa va dir l'octubre passat Falcó.El cert és que Jordi Cruz manté una relació amb la brasilera Rebecca Lima , arquitecta i cofundadora de la marca de roba Intiswin. Ella mateixa va escriure a principi de novembre un post a Instagram amb la foto d'ambdós i un text en el qual titllava el del Bages del seu "".