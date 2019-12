Les infermeres s'indignen amb Melendi per la lletra de la seva última cançó

El Consell General d'Infermeria d'Espanya, que representa les més de 300.000 infermeres i infermers que treballen a l'estat, ha manifestat sentir-se indignat amb una de les últimes cançons de Melendi per la menció "vexatòria, indigna i retrògrada" de la seva professió.

En concret, es tracta de la cançó 'Síndrome de Estocolmo', pertanyent al seu nou disc, en què el cantant afirma en una les seves estrofes: "El rodamón que no és capaç d'imaginar que algú el vulgui; la filla de dos borratxos que només va poder ser infermera, de l'advocat que per seguir la tradició familiar va abandonar el contrabaix i ara no abandona el bar".

La vicepresidenta primera de el Consell General d'Infermeria d'Espanya, Pilar Fernández, ha assenyalat que es tracta d'"un atac lamentable, injust, masclista i vexatori contra una professió fonamental". "En gran mesura, gràcies al nostre treball, Espanya té un sistema sanitari considerat per l'Organització Mundial de la Salut com un dels millors del món. A més, Melendi hauria de saber que es tracta d'una de les professions més sol·licitades i l'accés a la cursa requereix d'una nota de les notes més elevades", ha defensat.

Segons la seva opinió, parlar així de la professió és una "irresponsabilitat" que té "conseqüències nefastes per als nens i joves seguidors de Melendi, perquè en el seu subconscient deixa una imatge nostra errònia, injusta i masclista". "Amb aquesta frase, quin concepte de les infermeres es trasllada als menors que segueixen Melendi en el seu programa de TV o escolten la seva música?", es pregunta Fernández, que veu en aquesta lletra una "vexació gratuïta".

La vicepresidenta del Consell General d'Infermeria ha animat Melendi a visitar un hospital, un centre de salut, una residència sociosanitària, un col·legi o qualssevol dels centres on "les infermeres estan salvant o millorant la qualitat de vida de tots els espanyols". Tal com ha defensat, la realitat de la professió està "a anys llum del concepte retrògrad, humiliant i masclista que Melendi ha demostrat tenir".

Així mateix, Fernández ha recordat la lluita entaulada pel Consell General d'Infermeria d'Espanya en defensa de la imatge i la dignitat d'aquesta professió i ha comparat el cas de Melendi amb el de Jarabe de Palo, que "des que va conèixer personalment la tasca de les infermeres "no ha parat d'ajudar a posar en valor la professió. "Espanya necessita Jarabes de Palo i no Melendis", sosté.