Ikea pagarà 46 milions de dòlars per la mort d'un nen aixafat per una calaixera

El gegant de mobles suec Ikea pagarà 46 milions de dòlars als pares d'un nen que va morir l'any 2017 aixafat per una calaixera de la sèrie Malm. Els fets van tenir lloc a Califòrnia i, segons ha reconegut la pròpia companyia, no ha estat el primer ni l'únic cas vinculat a aquest model, que pesa uns 32 quilos.

Ikea ha acceptat pagar la indemnització i, a través d'un portaveu, ha lamentat que "si bé cap solució no pot alterar els tràgics esdeveniments que ens van portar aquí, pel bé de la família i de tots els implicats, estem agraïts que aquest litigi hagi arribat a una resolució".

L'any 2016, la companyia sueca va retirar del mercat milions de calaixeres de la marca Malm a Amèrica del Nord per qüestions de seguretat. Inicialment, l'empresa va advertir als clients que utilitzessin ancoratges a la paret, però quan es va conèixer la tercera mort per aixafament per aquest moble es va retirar del tot. Fins ara ha estat la retirada més nombrosa a la història d'Ikea.