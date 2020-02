La setmana 3 d'OT 2020, en set tuits

S'acosta la tercera gala del xou musical "Operación Triunfo". Avui a les 22:00h els quinze concursants de la famosa acadèmia musical interpretaran les cançons que han estat practicant aquests dies. La temàtica musical no és l'únic element que es fa ressò a les gales. Durant el programa també es rememoren els millors moments que han viscut els concursants al llarg de la setmana. A continuació, fem un recull dels moments més polèmics i destacats que han circulat per Twitter durant els darrers set dies.



La possible declaració "sexual" entre dos concursants

Que en la conversación que estaban teniendo Bruno y Maialen por el cuadernito pone :

-Esperame en mi cama que la tuya no me gusta

-pero hay que poner las sábanas

-Te toca

-Me tocas?

-Pero va a costar que no te intenté fol*ar



QUE FUERTE#OTDirecto27E #OTDirecto28E



Els jocs de la fam arriben a l'acadèmia

Eva tirándole un beso a Flavio y luego a Samantha, LA CARA DE SAMANTHA LA CARA DE SAMANTHA REPITO #OTDirecto28E

El professorat reclama la presència del "SAMUR"

"Gran nivell" a les clases d'anglès

Les malinterpretacions: l'origen de les futures discussions

me estoy meando con la risa de nia xfa #OTDirecto31E

Recopilacions de "millors moments" personalitzades

Felicitació sorpresa o ensurt catastròfic

la reacción de noemi me muero de amor #OTDirecto2F

Aquesta setmana s'ha vist marcada pels aproximaments entre molts dels concursants. És per això que els fanàtics del programa ja formulen possibles enllaços amorosos entre els participants. Aquest és el cas de. Els dos tenen parella fora de l'acadèmia però una nota captada per les càmeres ha fet saltar les alarmes entre molts dels espectadors del xou que pensen que els dos concursants mantenen una relació secreta.Seguint en la dinàmica de les relacions, són molts els que creuen que la, l'i enprotagonitzen elde l'edició. I és que, tal com s'ha deixat entreveure en diverses declaracions i accions dels tres concursants, és inevitable pensar que entre ells hi ha química i alhora molta gelosia.Són molts els concursants que han caigut malalts al llarg d'aquesta setmana. Malgrat això, el motiu principal pel qual molts dels espectadors, i fins i tot el professorat de l'acadèmia, reclamen la intervenció del "Samur" és per l'actuació pujada de to que protagonitzen aquesta setmana l'i l'. Els dos concursants interpretaran avui a la nit "", l'exitós tema de Shawn Mendes i Camila Cabello. Esperem que els serveis d'emergència hagin fet cas de les múltiples peticions i estiguin presents en la gala d'aquesta nit per qualsevol pujada de tensió que pugui causar l'actuació dels joves.És comú que en, el concursant considerant "l'ànima de la festa" pels seus companys i professors, regali als espectadors moments memorables. Aquesta setmana ho ha fet demostrant el seu nivell d'anglès. I és que el concursant ha demostrat, durant un dels exercicis impartits durant la classe de llengua estrangera, que l'idioma anglosaxó no és el seu fort.Les primeres dues setmanes del xou s'han caracteritzat per les discussions entre alguns dels concursants del xou. Ara, gràcies a un dels moments més divertits protagonitzats aquesta setmana per lai en, els espectadors ja saben on neixen aquests conflictes. I és que una conversa captada pels usuaris de Twitter mostra com la falta de vocalització i bona oïda, poden causar comentaris que es poden malinterpretar.Ja portem tres setmanes de programa i els més fanàtics ja han recopilat material suficient per fer vídeos personalitzats dels millors moments de cada concursant. Un dels casos més comentats ha estat el de l'. La de Pamplona es va presentar com una noia introvertida, però amb el pas dels dies ha demostrat que no es pot jutjar una persona per la seva carta de presentació i així ho han volgut demostrar els seus fans.A banda de la celebració de la tercera gala, aquest diumenge els nois i noies de l'acadèmia han celebrat l'aniversari de la directora,. Per fer-ho, els nois han aprofitat l'ocasió per disfressar-se i dur a terme una felicitació sorpresa que quasi causa un petit infart a la directora.