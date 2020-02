Drake revoluciona les xarxes socials al costat de Rosalía, «la jefa de Sant Esteve Sesrovires»

Rosalía ho ha tornat a fer. Ja sabem que una sola imatge o vídeo de la sesrovirenca pot sacsejar el món sencer. Són molts els seguidors que té (més de 9 milions a Instagram), els que admiren la seva música, els que estan enamorats del seu estilisme i altres, simplement la tenen com un referent per haver lluitat per poder ser qui és.



Aquesta vegada no ha estat ella, ha estat el cantant i productor discogràfic canadenc, Drake, que ha pujat una fotografia amb Rosalía al seu perfil d'Instagram (amb més de 63 milions de seguidors) que ha donat la volta a tot el món. Tots dos van coincidir als seients de la primera fila de la desfilada de Nike a la New York Fashion Week i

van decidir fer-se una fotografia junts que ha deixat tothom amb la boca oberta. De fet, amb uns 2 milions de 'likes', la fotografia ha superat la majoria de publicacions del raper.





A més de la imatge junts, el que més ha cridat l'atenció és el títol que ha posat Drake a la seva publicació:. Les reaccions dels seguidors dels dos no van trigar a arribar. Les xarxes socials es van inundar de comentaris dels fans en els quals mostraven la seva sorpresa en veure la imatge i el comentari. Posteriorment, la sesrovirenca va publicar una altra foto grupal on també apareix el raper.