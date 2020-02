Es plantegen fer una «Ruta Rosalía» a Sant Esteve Sesrovires

L'alcalde de Sant Esteve Sesrovires , Enric Carbonell, ha anunciat que es planteja crear una ruta pels llocs que han marcat la vida de Rosalía al poble, a causa del fort interès que està despertant la localitat on va néixer la cantant. Ha explicat l'alcalde del municipi a RAC1: "Ve gent a Sant Esteve preguntant, hi ha gent que busca una ruta de referència pel poble, llocs on la seva petjada hagués tingut efecte"



Aquesta moda pel municipi de Sant Esteve Sesrovires és "culpa" d'un post a Instagram que ha fet el raper Drake anomenant a Rosalía com "La jefa de Sant Esteve Sesrovires". En conseqüència, les cerques del municipi a Google s'han disparat no només a Espanya, sinó en països com el Canadà, els Estats Units o el Regne Unit.





L'alcalde ha explicat queon la cantant va començar a formar-se, les escoles de dansa on va començar a ballar i els indrets de Sant Esteve Sesrovires on ha actuat.