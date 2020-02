Sophie Turner i Joe Jonas esperen el seu primer fill

Sophie Turner i Joe Jonas s'han convertit en una de les parelles més aclamades i consolidades del panorama internacional, per la qual cosa els seus fans han celebrat amb molta emoció el gran pas que han decidit donar. Segons ha revelat el portal internacional Justjared, Sophie Turner estaria embarassada, esperant així, ella i el cantant el seu primer fill. Encara que ara com ara només li han comunicat a la seva família i amics més íntims, no obstant això i encara que cap dels dos s'ha manifestat sobre aquest tema la notícia s'ha filtrat als mitjans.

Turner i Jonas van consolidar el seu amor amb unes noces a Las Vegas, posant-li el fermall d'or un mes després a França envoltats dels seus sers estimats. Abans de celebrar el primer aniversari han decidit ampliar la família. Es converteix així Joe el primer dels germans Jonas a convertir-se en pare i donar una enorme alegria a tota la família.