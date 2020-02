Xavier Trias, després de l'operació per posar fi al tremolor en una mà: «Ara puc agafar un got i beure aigua»

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias s'ha sotmès a un tractament per posar fi al tremolor que patia en una de les mans, segons ha explicat en una entrevista a Betevé que ha recollit Europa Press.



"Per a mi era invalidant", ha assegurat, i ha admès que el tremolor és fruit d'un trastorn que pateix des dels 18 anys i que s'havia agreujat fins al punt de dificultar-li escriure i agafar un got d'aigua, segons ell.





?? Xavier Trias mostra satisfet el resultat del tractament per acabar amb la tremolor d'una de les mans



Trias ha reaparegut amb els cabells curts a causa de la intervenció a què s'ha sotmès, i que li ha permès posar fi al tremolor a la mà dreta, i ha afegit que, d'aquí a un any,Es tractava, ha dit, d'un "tremolor intencional" i no parkinson, que ha desaparegut gràcies a un nou tractament amb ultrasons que elimina les cèl·lules cerebrals que provoquen el tremolor. "És sorprenent.", es mostra satisfet.