La manresana sor Lucía Caram visita l'Acadèmia d'OT

La monja manresana sor Lucía Caram és una cara molt coneguda que li encanta sortir a la televisió. La última aparició ha sigut aquest dilluns quan ha decidit anar a visitar els concursants d'OT a l'Acadèmia, al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. Mai en la història d'aquest programa s'havia dut a una monja. Durant la conversa, la monja ha animat als joves artistes a convertir-se en referents per tots el que els miren: «sigueu conscients que us estan veient moltes persones, però sobretot infants i joves. La nostra societat l'aixecarà gent com vosaltres, no els que s'han passat la vida prometent coses».





Esta es la hora y el momento de estrechar nuestras manos, de chocar los puños en señal de complicidad para ser todos un poco menos vulnerables, para ser todos #Invulnerables @OT_Oficial #Ot2020@FundlaCaixa @fundsantaclara @Padre__Angel pic.twitter.com/Yun5ikbbXq — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) February 17, 2020

La manresana ha compartit una anècdota de quan era petita: «erem set germans i sabia el que era compartir, però no competir. Competir no és anar contra ningú sinó anar tots junts i lluitant per donar la millor versió de nosaltres mateixos». En la seva intervenció,: «doneu les gràcies pel que sou i pel que teniu. No podeu ser mediocres perquè avui dia està triomfant la mediocritat».i s'han obert davant la monja, fins i tot a més d'un "triunfito" se li ha pogut veure alguna llàgrima d'emoció amb les paraules de la manresana. El moment més emotiu s'ha produït amb, que ha s'ha desmuntat completament en explicar que la seva família quan va deixar Uruguai i van arribar a Espanya ho van tenir molt complicat i alguns dies havien d'anar a buscar menjar a Càritas.La visita ha acabat amb una fotografia dels concursants i la monja tocant-se els punys, sota el lema de la seva campanya #Invulnerables.