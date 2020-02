Millie Bobby Brown, cansada de que la sexualitzin amb 16 anys

Millie Bobby Brown, la famosa 'Once' de Stranger Things, va complir ahir els dolços setze. La jove va celebrar una festa carregada de glamour envoltada de família i amics, en la qual van gaudir de la música, el photocall i el preciós pastís amb la qual van sorprendre l'actriu. Amb un preciós vestit vermell i amb una simple trossa, Millie va voler compartir amb tots els seus seguidors el que va succeir en la festa mitjançant les històries d'Instagram. Però abans que tot comencés, es va prendre uns instants per a compartir una profunda reflexió.



"Els 16 s'han sentit com si haguessin trigat molt de temps a arribar. Sento que el canvi necessita produir-se, no sols per a la nostra generació, sinó per a la pròxima. El nostre món necessita amabilitat i suport perquè els nens puguem creure i tenir èxit", comença dient Millie en una publicació a Instagram en la qual celebra el seu setzè aniversari. Però no es tracta d'una foto, sinó d'un vídeo en el qual mostra la realitat darrere de la seva fama. Un vídeo que té de fons la cançó Changes de Justin Bieber i en el qual es pot veure titulars de tota mena, mai positius per a la jove. 'La veritat sobre Millie Bobby Brown', 'Millie Bobby Brown deixa Twitter després de ser víctima del bullying', 'Quan ha canviat Millie Bobby Brown? (Menopausia)', són alguns dels titulars que es recopilen en el vídeo.





I és que, l'actriu va saltar a la fama quatre anys enrere, quan es va estrenar la primera temporada de Stranger Things. Amb tan sols dotze anys Millie es va convertir en una estrella emergent i tots els seus passos van ser observats i criticats. De fet, en l'últim any i mig la jove ha hagut d'enfrontar-se a la sexualització del seu cos en repetides ocasions, un fet que ha impactat molt als seus seguidors, especialment si tenim en compte que tenia entre catorze i quinze anys quan va començar a succeir. ". Hi ha moments en els quals em sento frustrada per la inexactitud, els comentaris inapropiats, la sexualització i els insults innecessaris que el que han fet ha estat causarme dolor i inseguretat. Però mai em derrotaran. Continuaré fent el que estimo i difonent el missatge a la recerca del canvi", continua dient el post de Millie.En la publicació es poden veure diversos vídeos en els quals Millie és seguida pels paparazzi que no deixen de fer-li fotos, i després salta a les catifes vermelles, on és fotografiada novament i intenta fer feliç a tots els fans que l'estan esperant. Per acabar es mostren, en els quals gaudeix amb la seva família i amics i on se la veu bufant les espelmes del seu pastís dels setze anys. "Centrem-nos en el que necessitem canviar, espero que aquest vídeos us ensenyi sobre les coses que succeeixen darrere dels titulars i els flaixos de les càmeres. No us preocupeu, sempre trobaré una manera de somriure", finalitza la jove.