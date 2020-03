Mor Carmen de Mairena als 86 anys a Barcelona

Aquest 22 de març ha mort Carmen de Mairena als 86 anys d'edat a Barcelona. L'artista ha mort per causa natural, tal com han confirmat els seus éssers més pròxims a través del seu compte d'Instagram.



Carmen va ser una transformista i artista catalana, però sobretot es va donar a conèixer per la seva imparable lluita pels drets del col·lectiu LGTBIQ. Va saltar a la fama en el mític programa 'Crónicas Marcianas' i va conquistar a tota l'audiència pel seu sentit de l'humor i naturalitat, fent-se un lloc en el cor del gran públic i com un referent de la 'cultura pop' del nostre país.



"Des del compte oficial de Carmen de Mairena, informem a tots els seus fans, admiradors i persones que la volien, que Carmen ens ha deixat avui 22 de març als 86 anys d'edat, per causes naturals a Barcelona, la seva ciutat natal", confirma el seu compte d'Instagram.







En el mateix compte s'assegura que ha mort envoltada dels seus familiars i repleta d'amor. "Els seus familiars i amics íntims volem agrair tots els missatges de suport i afecte que ha rebut per part de tots els que l'estimaven i recordàveu durant aquests últims anys. Carmen s'ha anat plena d'amor, acaronada i cuidada per nosaltres els seus estimats mes pròxims"."Avui brilla una estrella més en el firmament, l'estrella d'una dona lliure, forta, valenta i lluitadora, que ha estat i serà una icona lgtbiq, donant visibilitat i lluitant pels drets del col·lectiu en èpoques molt dures i difícils. Carmen ja és un mite i història d'Espanya", sentència la publicació que li ret homenatge amb un vídeo amb imatges de la seva vida i obra.