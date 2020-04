Mor una cantant turca després de passar 288 dies en vaga de fam

L'activista i cantant turca Helin Bolek ha mort aquest divendres després de passar 288 dies en vaga de fam com a protesta contra la persecució política al seu país i contra la prohibició del Govern sobre els concerts de la seva banda, Grup Yorum, pel missatge socialista de les seves cançons.El propi grup ha anunciat la mort de Bolek, la solista de la banda, que també té a un altre integrant en vaga de fam, Ibrahim Gorcek.





Tots dos exigien no sols les dues demandes esmentades, sinó l'alliberament dels presos polítics i la fi de les batudes contra els seus centres culturals. "No eren unes exigències tan difícils de complir. El feixisme del partit Justícia i Desenvolupament ha provocat la seva mort", ha lamentat la banda en Twitter, en referència a la formació política del president del país, Recep Tayyip Erdogan.Gorcek també s'ha sumat a la condemna. "Heu matat a una noia de 28 anys", ha declarat en un altre vídeo publicat després, on apareix estesa i pràcticament en els ossos després de 291 dies de vaga d'aliments.El Govern turc esgrimia que Grup Yorum (El Grup dels Comentaristes) estava vinculat al Partit-Front d'Alliberament dels Pobles Revolucionaris (DHKP-C), designat per Turquia com a organització terrorista.Aquest col·lectiu, format per quatre amics el 1985, es va popularitzar a Turquia durant la dècada dels 90 pels seus temes revolucionaris i la seva combinació dels folklores kurd i turc, amb lletres dedicades a la lluita contra la gentrificación, les polítiques d'Ankara i tragèdies com un desastre miner que va matar a 300 treballadors.Al 2017, van publicar l'àlbum 'Ille Kavga' ('Lluita costi el que costi'), la portada de la qual exhibia els instruments musicals que va aixafar la Policia en una batuda l'any anterior.