Mor Logan Williams, actor de «Supernatural» i «The Flaix», als 16 anys

El món de la televisió es troba en estat de xoc en conèixer la trista pèrdua de Logan Williams. L'actor canadenc de sèries com 'Supernatural' o 'The Flaix' ha mort als 16 anys d'edat. Segons confirma The New York Times, les causes d'aquesta mort encara estan per esclarir.



La seva mare, Marlyse Williams, ha confirmat la notícia amb un trist missatge en el qual reconeix que no podrà passar aquest dol amb la seva família per l'actual estat en el qual viu el món a causa del coronavirus COVID-19.

"Estic absolutament destrossada i a això s'afegeix el fet que no puc abraçar als meus pares, els qui han perdut al seu únic nét", explica la mare de Logan.



Companys i amics del jove actor han volgut sumar-se a les mostres d'afecte i homenatge en les seves xarxes socials. Aquest és el cas del seu company en The Flaix, Grant Gustin, que ha compartit una de les seves últimes fotos amb Logan al costat d'un text on assegura sentir-se devastat: "Acabo d'escoltar la notícia de la mort de Logan Williams i estic devastat. La foto és de quan vam estar rodant l'episodi pilot de The Flaix en 2014. Estava impressionant no sols pel talent de Logan sinó per la seva professionalitat dins del set. El meu pensament i les meves pregàries estaran amb ell i amb la seva família durant aquests moments durs".