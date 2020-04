Can Yaman, el protagonista de la última novel·la eròtica de Megan Maxwell

Tal com va demostrar la seva última visita a Espanya per promocionar el seu treball per a Divinity, Can Yaman s'ha convertit en un autèntic fenomen de masses desitjat per milions de dones del món sencer gràcies a l'èxit de les telenovel·les turques. Un altre gran fenomen entre dones són les novel·les eròtiques de Megan Maxwell. Ara tots dos podrien unir-se.

Tal com ha declarat la reeixida escriptora, durant aquest confinament ha començat a treballar en la seva nova obra i tal com ella mateixa ha confessat a través del seu compte d'Instagram, el personatge del protagonista masculí està inspirat en l'actor turc, que també ha conquistat a la novel·lista.

'A què estàs esperant?' és el nom de la nova novel·la de Maxwell, qui ha assegurat que en el cas que el seu treball fes el salt a la pantalla li encantaria que fos Can Yaman qui li donés vida al protagonista ja que la història està basada en la seva. Això sí, amb els tocs eròtics que sempre fan tan característiques les novel·les de Megan.

En la mateixa entrevista va confessar que abans de la greu crisi per la COVID-19, va començar en negociacions pels drets d'unes de les seves obres per a un treball audiovisual, així que encara que ara mateix està tot paralitzat no descarta que puguem veure dins de molt poc una de les seves històries al cinema o la televisió, i si és amb Can Yaman com a protagonista millor que millor.