Kiko Rivera, en números vermells

Els famosos, com la majoria, també estan veient minvar els seus ingressos aquestes setmanes de confinament. I el fill de la Pantoja no n'és una excepció. Kiko Rivera, de 36 anys, assegura que té dificultats, com ha explicat al seu Instagram. «Tenia un estiu formidable de feina i ens havia de possibilitar començar a tenir un coixí per a les meves filles i comprar-nos una casa... Però ha arribat així», ha reconegut en una entrevista a través de la xarxa social amb Tamara Gorro. Recordem que Kiko, exclusives a part, es guanyava la vida fent de 'dj'.

El fill d'Isabel Pantoja assegura que no té estalvis i que s'ha vist obligat a sol·licitar l'ajuda del Govern: «He hagut de demanar l'ajuda per ser autònom. Això m'ha agafat molt fotut de pasta. Tot el que he guanyat en les meves entrevistes i a 'Gran Hermano' ho he utilitzat per pagar el meu deute amb Hisenda, que ja s'ha acabat, gràcies a Déu».

Malgastador

Kiko Rivera ha reconegut que en el passat ha viscut molt al dia i que ha malgastat molts diners. «Sempre he sigut un gastador i ara me'n penedeixo. Ara, no tinc problema en dir-ho, només estic ingressant 700 euros al mes, que és el que em dona l'Estat, però continuo tenint les mateixes despeses de sempre. És una bogeria, no hi ha dret», li diu a la seva amiga Tamara Gorro.

Kiko Rivera és pare de tres nens: Kiko Rivera Bueno, fruit de la seva relació amb Jessica Bueno, i del seu matrimoni amb Irene Rosales té Ana Rivera, la primogènita, que va néixer a finals del 2015 i Carlota Rivera, que va complir 2 anys el passat 30 de gener.