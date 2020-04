Mor de càncer Irrfan Khan, actor de «La vida de Pi» i «Slumdog Millionaire»

L'actor de cine indi Irrfan Khan, conegut arreu del món pels seus papers a 'La vida de Pi' i 'Slumdog Millionaire', ha mort aquest dimecres als 53 anys a la ciutat de Bombai, meca de la indústria cinematogràfica de Bollywood.

«Envoltat d'amor i la seva família per la qual es desvivia, ens va deixar per anar al cel deixant un veritable llegat. Resem per ell i esperem que estigui en pau», va indicar la família de Khan en un comunicat.

L'actor, que va assolir la fama en el cine indi i es va llaurar una sòlida carrera internacional, va revelar fa dos anys que patia un tumor neuroendocrí, un tipus de càncer molt poc comú.

Khan havia sigut hospitalitzat aquesta setmana en un hospital de Bombai per ser tractat d'una infecció al còlon.

«Irrfan tenia un esperit fort, és algú que va lluitar fins al final i sempre va inspirar a tothom que se li va acostar», va afegir en el comunicat la família de l'actor, que va debutar el 1988 amb la icònica pel·lícula de Mira Nair 'Salaam Bombay'.

Produccions internacionals



Khan va aparèixer en cintes de producció internacional com ara 'Slumdog Millionaire' (2008), 'La vida de Pi' (2012), 'Jurassic World' (2015) i 'Inferno' (2016), a més de protagonitzar desenes de pel·lícules de Bollywood com ara 'Maqbool' (2003), 'The Lunchbox' (2013), 'Haider' (2014), 'Piku' (2015) i 'Hindi Medium' (2017).

La seva última aparició, estrenada pocs dies abans del confinament a l'Índia instaurat el 25 de març amb motiu del coronavirus, va ser a 'Angrezi Medium', un film que narra les desaventures d'un empresari indi per aconseguir que la seva filla compleixi el seu somni d'estudiar a Londres.

El món de Bollywood i polítics indis van retre homenatge a l'icònic actor i van expressar les seves condolences a les xarxes socials.

«El meu estimat amic Irfaan [sic], vas lluitar i vas lluitar i vas lluitar. Sempre estaré orgullós de tu... ens trobarem de nou», va lamentar a Twitter el director de cine indi Shoojit Sircar, que va dirigir Khan en 'Piku'.