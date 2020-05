Madonna supera el coronavirus i dona 1,1 milions de dòlars per lluitar contra la Covid-19

Madonna ha participat al costat de Bill i Melinda Gates, o l'entrenador de futbol José Mourinho en una conferència internacional de donants organitzada per la Unió Europea per al desenvolupament de nous mètodes de diagnòstic, tractaments i una vacuna universal contra el coronavirus, en la qual Estat Units no ha participat.



La recaptació ha ascendit 8 bilions de dòlars, dels quals al voltant del 53% es destinarà a les futures vacunes, el 26% a investigar noves medicines i el 20% per a desenvolupar test. Madonna ha col·laborat amb la seva aportació d'1,1 milions de dòlars.



Madonna estava contenta de contribuir a recaptar diners per lluitar contra la COVID-19: "estic agraïda que pugui ser part per donar suport a la investigació per trobar la cura per a la COVID-9".



Madonna així i tot s'ha vist esquitxada de diversos comentaris i titulars, que titlla de sensacionalistes, no li han agradat gens. Als seus 61 anys s'ha posat en dubte si té coronavirus o no.



L'artista anglesa autora de 'La isla bonita' ha volgut explicar d'allò més seriosa i perquè no quedessin dubtes, que tant ella com el seu equip ho van passar a principis del mes de març, durant la seva gira a París. I d'això ja han passat set setmanes. Actualment, i després de sotmetre a les proves del coronavirus té anticossos: "Quan un dona positiu per anticossos significa que ha tingut el virus, el que clarament em va passar quan vaig estar malalta a la fi de la meva gira a París fa més de 7 setmanes", explicava la cantant de 'Vogue'.





A més, Madonna, de 61 anys,durant aquest període de temps. No obstant això, des del principi, no sabien que era el virus de la pandèmia: "Tots pensàvem que teníem una grip molt greu. Gràcies a Déu, tots estem sans i bé ara. Espero que això aclareixi les coses per als que van massa de pressa! ¡El coneixement és poder!".